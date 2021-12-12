Сергей Семак объяснил, почему "Зенит" не смог победить "Динамов" в последнем матче года

Сергей Семак объяснил ничью с "Динамо" Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" не смогли выявить победителя в завершающей игре сине-бело-голубых в этом году. Команды сыграли вничью 1:1. В игре отличились Клаудинью и Скопинцев. После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему команда не смогла одолеть противников.

- Сказались наши потери в составе, погода, - пояснил Семак. - Первый тайм был хороший. Во втором провели вынужденные замены - это кардинально повлияло на ход матча. Было много борьбы, мало игры. Увы, не смогли удержать победный счет. За игру ребятам большое спасибо, жаль, что не победили.

Сейчас игроки "Зенита" отправятся на отдых, а потом начнут подготовку к чемпионату и матчам Лиги Европы.