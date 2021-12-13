В Колпино украинца выкинули из окна 12 этажа после ссоры с женщиной

46-летний украинец погиб после падения из окна в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Колпинского района задержала сантехника местного ЖЭКа, которого подозревают в убийстве 46-летнего уроженца Украины. Последний погиб в результате падения с 12 этажа. По сообщениям местных жителей, трагедии предшествовала ссора с женщиной в коммунальной квартире.

- 12 декабря в 22:29 в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о том, что в соседней комнате коммунальной квартиры дрались мужчина и женщина. Заявитель услышал звон выбиваемого стекла. Считает, что женщина выкинула мужчину из окна, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приехавшие на место ЧП полицейские нашли под окнами многоэтажки тело уроженца Луганской области. Рядом лежали осколки стекла. Труп был направлен в морг для установления причины смерти. А позднее в квартире, где и произошла драка, по подозрению в преступлении был задержан 19-летний мужчина, работающий сантехником ЖЭКа.

Материалы дела переданы в Следственный комитет.