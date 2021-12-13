МЧС предупредило о мокром снеге и ветре в Ленобласти 14 декабря

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Ленобласти 14 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Пасмурная и снежная погода ждет Ленинградскую область 14 декабря 2021 года. Об этом местных жителей предупредили в управлении МЧС региона. При этом температура воздуха будет скакать от минуса до плюса.

- 14 декабря в Ленобласти преимущественно будет облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус 7 градусов, - рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в большинстве районов тоже пройдет снег, в основном мокрый. Температура в течение суток будет скакать от минус 4 до плюс 1 градуса. Южный и юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

Мокрый снег и гололед будет сопровождать жизнь в Ленобласти вплоть по 16 декабря. В МЧС предупреждают автомобилистов, что в такую погоду следует быть осторожнее на дорогах.