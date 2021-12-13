КГИОП взял под охрану фонтан в парке «Сергиевка»

Парк "Сергиевка" знаменит огромной каменной головой. Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выпустил распоряжение о взятии под охрану фонтана, расположенного в петергофском парке «Сергиевка».

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Фонтан», расположенного по адресу: Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2, в овраге западнее дворца, - сообщается в документе, опубликованном на сайте городской администрации..

Сам дворец при этом входит в состав «дворцово-паркового ансамбля Сергиевка». Что касается фонтана, то его историческое оформление за годы существования было утрачено и сейчас под охрану взяты существующие конструкции вместе с «валунной наброской».

Распоряжение вступает в силу с момента своего официального опубликования.

Отметим, что парк «Сергиевка» известен изваянием огромной головы, торчащей из земли. А также летним дворцом Елизаветы Петровны.