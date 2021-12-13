Двухэтажные поезда запустили из Петербурга в Петрозаводск, Анапу и Кострому

Двухэтажные поезда из Петербурга запустили в Кострому, Анапу и Петрозаводск Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Петрозаводск будут ходить большие, двухэтажные поезда. Они начали курсировать с 12 декабря 2021 года, пишут "Невские новости" со ссылкой на АО "ФПК".

- График сформирован на 2022 год. В нем предусмотрено 479 пар пассажирских составов, где к категориям "Скорый" и "Скоростной" относятся 65 процентов от общего числа, - пишет издание.

В целом в 2021 году география двухэтажных поездов будет расширена до 21 направления, также увеличено количество составов из Петербурга в Москву.

Кроме того, из Петербурга в Белгород тоже запустили двухэтажные поезда. Состав едет около 17 часов, по пути делая остановки в Твери, Москве, Туле, Орле и Курске. Максимальная вместимость поезда — 626 мест.