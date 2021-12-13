Бизнесмены просят отсрочить введение QR-кодов в ТЦ и общепите в Петербурге

Петербургские предприниматели просят отсрочить введение QR-кодов в ТЦ и общепите. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге бизнесмены просят у Смольного отсрочить введение QR-кодов в торговых центрах и общепите. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Напомним, ранее власти уже перенесли введение иммунного документа на месяц. По последним данным Смольного, QR-коды потребуются в ТЦ, кафе и ресторанах с 27 декабря, чтобы в праздничное время обезопасить город от распространения коронавируса.

- Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления, - пишет вице-губернатор Северной столицы.

Тем временем суточное количество зараженных COVID-19 в Петербурге упало ниже показателя в две тысячи человек. В реанимации находятся более 600 больных инфекцией.