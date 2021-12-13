Беглов призвал активно вакцинироваться в новогодние праздники

Губернатор Петербурга призвал горожан вакцинироваться даже в новогодние праздники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан активно вакцинироваться от коронавируса в новогодние праздники, когда все традиционно отдыхают. Однако в это время медики, как и раньше, будут работать в прививочных пунктах. Теперь в Смольном надеются, что темпы вакцинации сильно не просядут.

- Дежурные пункты вакцинации в городе будут работать только 31 декабря, а также 1 и 7 января. В остальные дни каникул будут работать все стационарные прививочные пункты Петербурга. Призываю всех горожан, кто еще не записался на вакцинацию, сделать это и спокойно пройти важную процедуру в новогодние каникулы, - цитируют губернатор в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Петербурге полностью привились от ковида уже почти 2,5 млн человек. К слову, власти Северной столицы утвердили режим работы стационаров и поликлиник на период новогодних праздников. Без ПЦР-тестирования, КТ, скорой помощи, и многого другого город не останется.