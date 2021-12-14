Полиция поймала двух девушек-подростков, обокравших церковь в Гатчине

Две девушки разбили икону в церкви и украли украшения. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Гатчинские полицейские нашли и задержали двух юных воровок, которые 8 декабря влезли в Покровскую церковь и, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, украли несколько драгоценных украшений.

- Были украдены серьги, цепочка и три кольца. Ущерб составил 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А вскоре сыщики нашли и самих юных воровок. Ими оказались две местные жительницы в возрасте 15 и 16 лет. Пока девушки опрошены и отпущены под обязательство о явке. Окончательную меру наказания им определит суд.

Часть из украденного удалось изъять и вернуть в церковь.