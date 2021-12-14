Прокуратура проводит проверку после падения глыб льда на людей в Петербурге

Прокуратура проводит проверки в связи с травмированием жителей Петербурга от глыб льда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пришло потепление, а вслед за этим появились первые жертвы плохой уборки снега. В понедельник, 13 декабря 2021 года, пострадали сразу два человека: 33-летняя женщина и 60-летний мужчина. Сейчас прокуратура начала проверку данных инцидентов.

- Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши от наледи, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Отметим, что женщина пострадала на набережной Мойки. Сосулька прилетела ей прямо на голову. Сейчас она находятся в коме. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На 60-летнего мужчину глыба рухнула с дома на 3-й Советской улице. У него рассечение головы и перелом позвоночника.

После проверок прокуратура примет меры.