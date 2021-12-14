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Происшествия14 декабря 2021 8:25

Пенсионер сбил 11-летнюю девочку в Ленобласти

Ребенка после аварии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Во Всеволожском районе проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

Во Всеволожском районе проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пенсионер сбил 11-летнюю девочку на дороге. Авария произошла вечером 13 декабря 2021 года во Всеволожском районе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В шесть часов вечера на 21 километре трассы Санкт-Петербург - Морье 73-летний мужчина за рулем автомобиля "Митсубиси L200", двигаясь от поселка Ваганово к поселку Рахья на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, - рассказали в полиции.

Испуганный водитель сразу же вызвал скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую в детскую больницу. Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

На данный момент полиция области проводит проверку по факту аварии.