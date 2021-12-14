Особняк на Радищева продают в Петербурге за 310 млн рублей

Особняк на Радищева продают в Петербурге / Фото: Авито

В центре Санкт-Петербурга продают роскошный особняк с большой историей. На улице Радищева, дом 39 выставили на продажу дом, который входит в комплекс зданий Преображенского полка. Четырехэтажный особняк является объектом культурного наследия города. Объявление о его продаже появилось 13 декабря 2021 года.

- Богатое убранство парадной лестницы и залы офицерского собрания сохранились до наших дней. Здание площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров, - рассказал продавец.

Здание можно использовать под самое разное назначение: посольство, резиденция, представительство, штаб-квартира, отель, апарт-отель, клуб, культурно-досуговый центр, выставка, вернисаж, творческие мастерские, а также многофункциональный комплекс.

Здание было построено в стиле классицизма в 1813 году. За него продавец просит 310 миллионов рублей.