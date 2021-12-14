Более 1,9 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданно Санкт-Петербург вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом в стране. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 14 декабря 2021 года в Северной столице зафиксировано 1989 случаев заражения, когда в Москве 1976. Следом идет Московская область с 1945 заболевшими за сутки.

- Также за сутки в Петербурге умерли 62 человека. Таким образом общее число смертей за время пандемии перешагнуло новую отметку в 27 тысяч, - рассказали в оперативном штабе. - Среди выздоровевших 3098 пациентов.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Так, с начала пандемии в Северной столице заболели коронавирусом 819 265 жителей города, из них смогли выздороветь 761 399 пациентов и скончались 27 008 горожан.

Добавим, несмотря на то, что Петербург оказался на первом месте по заболеваемости, все же уровень заражений постепенно идет на спад.