Перекладку теплосетей в Колпино завершили раньше срока

Масштабная перекладка теплосетей в Колпино завершена раньше срока Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе Колпино в Санкт-Петербурге завершили перекладку теплосетей. Причем, работы закончились на два месяца раньше запланированного срока. Реконструкция проходила между улицами Павловской, Карла Маркса, Веры Слуцкой и проспектом Ленина. Об этом в Смольном рассказали 14 декабря 2021 года.

- Комплексная реконструкция внутриквартальных теплосетей показала свою эффективность. Благодаря новым технологиям увеличивается срок службы трубопроводов, повышается надежность систем теплоснабжения районов, - сказал губернатор Александр Беглов.

В Колпино сети были проложены еще в 70-80 годах, поэтому уже были изношены и нуждались в обновлении. Новые теплосети рассчитаны еще на 30 лет службы.

Также до конца текущего года в Колпинском и Пушкинском районах будут заменены 37 километров ветхих трубопроводов. Это в два раза больше, чем в 2020 году.