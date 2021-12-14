Ребенок погиб в пожаре на проспекте Стачек в Петербурге

Ребенок погиб в пожаре в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге во время пожара погиб ребенок. Трагедия произошла днем во вторник, 14 декабря 2021 года. В 15:43 часа на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит квартира в доме 134 по проспекту Стачек. На место сразу же выехали спасатели.

- По указанному адресу горела двухкомнатная квартира. К моменту, когда приехали спасатели, успела обгореть обстановка на площади четырех квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

На месте работали 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. К 16:05 часам пожар уже был потушен.

Оказалось, что в момент пожара в квартире находился ребенок, который погиб. Сейчас уточняется информация о том, как именно это произошло.