В Ленобласти сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

В Ленобласти с 14 декабря официально сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти слегка ужесточили одну из коронавирусных мер – сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов. Об этом поспешили предупредить в пресс-службе регионального правительства. По словам властей, такое решение приняли на основании постановления Роспотребнадзора.

- Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР-тестирования, составляет 48 часов от времени результата исследования, - уточняют местные власти.

Добавим, что постановление губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о новом сроке действия анализа на ковид вступает в силу с 14 декабря 2021 года.