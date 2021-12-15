Художник из Петербурга разработал концепт конструктора Lego по мотивам сказки «Морозко»

Петербургский художник создал Lego по фильму-сказке "Морозко". Фото: Артем Бизяев / instagram.com/legorussia_official

Художник из Петербурга Артем Бизяев вновь порадовал своих поклонников новым русским народным концептом конструктора Lego – на этот раз по мотивам сказки «Морозко». Напомним, ранее молодой человек попытался добиться того, чтобы датская компания запустила в производство его разработку набора по историям «Бабы Яги». Но, увы. Зато в этот раз работу художника опубликовали в официальном Instagram-аккаунте российского отделения Lego.

Настеньку и Морозко почти не отличишь от версий из фильма. Фото: Артем Бизяев / instagram.com/legorussia_official

В главных героях конструктора – Настенька и дедушка Морозко. В комплекте есть сани с лошадками и огромный терем.

- Зимой бывает та-а-а-а-к морозно, что выходить на улицу – целый подвиг! Но Настеньку из сказки "Морозко" не испугать морозами. А вас? – заигрывают с подписчиками в Lego.

Добавим, что посмотреть все «славянские» наборы популярного конструктора можно по ссылке в Instagram-аккаунте Артема Бизяева.