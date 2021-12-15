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Происшествия15 декабря 2021 8:27

В Ленобласти завершены поиски пропавшего 11-летнего школьника

Ребенок не вернулся домой с занятий вечером 14 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Ленобласти нашли пропавшего школьника.

В Ленобласти нашли пропавшего школьника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волховском районе Ленинградской области завершены поиски 11-летнего школьника, который не вернулся домой после занятий 14 декабря. Родителя, не дождавшись сына к вечеру, обратились в полицию и к поисковикам.

- Ребенок проживает в деревне Кисельня. Приметы: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, темно-зеленые глаза, - сообщалось в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

К розыскам подключились и местные жители. По счастью, ближе к ночи мальчик нашелся: «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!», - сообщили поисковики.

По предварительной информации, причиной поступка школьника стала плохая отметка, полученная в школе. Ребенок боялся гнева родителей и не хотел идти домой.