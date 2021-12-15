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Общество15 декабря 2021 13:05

Проект новой набережной Пьяной гавани выбрали в Петербурге

Там должно появиться общественное пространство
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге выбрали проект новой набережной в Пьяной гавани

В Петербурге выбрали проект новой набережной в Пьяной гавани

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге выбрали победителя, создавшего проект для новой Пьяной гавани. На этом месте появится общественное пространство, пишет 15 декабря 2021 года "Деловой Петербург".

- Победительницами конкурса стали студентка академии имени барона Штиглица Наталья Мурашова и выпускница вуза Анастасия Киселева. Они заключат договор и проектировщиком и примут участие в реализации своей задумки, - пишет издание.

В плане набережная будет разделена на три зоны, где будут места для отдыха, детские площадки и променад. Также там появится и гастрономический кластер. Он будет включать в себя столики у воды, площадки для пикников с видом на залив и качели. В летнее время эту территорию планируют использовать для проведения различных мероприятий, а зимой - для ярмарок и катка.