Бензовоз перекрыл движение на Мурманском шоссе на выезде из Петербурга

Бензовоз перекрыл Мурманское шоссе на выезде из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Авария произошла на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге. Вечером в среду, 15 декабря 2021 года, на выезде из города водитель бензовоза не справился с управлением, машину развернуло. Автомобиль врезался в ограждение, пробив его. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Бензовоз пробил ограждение на выезде из города на Мурманское шоссе. Перекрыты два ряда движения, - рассказали автомобилисты.

Также очевидцы сообщают, что бензовоз не просто врезался в ограждение, а также столкнулся с грузовиком, в котором перевозили живых кур. Благо ни водители, ни птицы не пострадали.

Из-за аварии машинам приходится объезжать только по обочине из-за чего собралась большая пробка.