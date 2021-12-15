ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей за плохую уборку снега и наледи в Петербурге

В Петербурге ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей за плохую уборку снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима стала настоящим коллапсом для Санкт-Петербурга. С самого начала декабря в городе начал идти снег, но службы не смогли нормально с этим справиться. В городе множество сугробов, с домов свисают опасные сосульки, а некоторые уже попадали на людей. Так, лишь за один день 15 декабря 2021 года ГАТИ оштрафовала ответственные за плохую уборку организации более чем на 4 миллиона рублей.

- Три компании получили штраф в 1 миллион рублей за плохую уборку кровли дома 14, литера А на Манежном переулке. 400 тысяч рублей будет должна выплатить компания ПАО "Россети Ленэнерго" за снег и наледь на кровле дома 3, литера А по улице Кропоткина, - рассказали в ГАТИ.

ООО "МТЭР Санкт-Петербург" получил штраф за неубранные от снега зоны производства работ в Невском и Фрунзенском районах. Также оштрафованы компании за плохую уборку дома 9 по улице Невзоровой и дома 24 на Октябрьской набережной.

Добавим, что ГАТИ проводит каждый день инспекции в городе, проверяя уборку на крышах нежилых зданий и зон производства.