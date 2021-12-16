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Происшествия15 декабря 2021 21:14

Студентов СПбГУ эвакуировали из общежития из-за массового заражения коронавирусом

Учащимся придется какое-то время пожить в санатории в Сестрорецке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты СПбГУ из общежития №8 массово заразились коронавирусом.

Студенты СПбГУ из общежития №8 массово заразились коронавирусом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Часть студентов СПбГУ эвакуировали из общежития №8 на улице Халтурина в Петергофе из-за массового заражения коронавирусом. Повезли учащихся далеко – аж в санаторий в Сестрорецке. И это во время зачетов и экзаменов. О вывозе молодых людей сообщили в студсовете СПбГУ. В общежитие нагрянула инспекция Роспотребнадзора. Учащимся выдали постановления об изоляции в специальный обсерватор. Жить им там минимум 14 дней.

Однако, по словам главы управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Дмитрия Михайлова, выйти из санатория можно будет и раньше.

- Студенты смогут вернуться в общежитие после получения отрицательного результата ПЦР-теста, а в это время в самом общежитии проведут дезинфекцию помещений, - цитируют Михайлова с студсовете университета.

Пока не уточняется, сколько именно студентов, проживающих в общежитии, заразились коронавирусом.