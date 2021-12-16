Лаборатория СПХФУ закупила кроликов, мышей и морских свинок на 5,5 млн рублей

СПХФУ ждет почти 9 тысяч голов лабораторных животных, купленных за 5,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет закупил лабораторных животных на 5,5 млн рублей. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Всего в вуз привезут почти 9 тысяч морских свинок, кроликов и мышей. Всех их будут использовать для экспериментальных исследований, поэтому каждый зверек должен отвечать специальным требованиям, подробно описанным в конкурсной документации. Примечательно, что заказчик может потребовать замену животных, если от каждой партии в первые три дня внезапно погибнет более 5%.

- Лабораторные животные должны полностью соответствовать количеству, полу, весу, породности в соответствии с Ветеринарным свидетельством. В частности, температура тела должна быть 37-39 градусов по Цельсию; шерсть умеренно блестящая, целостность костей не нарушена; кожный покров гладкий, без травматических повреждений, расчесов и аллопеций, - говорится в документах закупки.

В итоге конкурс выиграл единственный участник аукциона – питомник лабораторных животных «Рапполово» при НИЦ Курчатовского института.