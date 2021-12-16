Санкт-Петербург победил в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards

Петербург получил главную премию международного туристического конкурса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург выиграл главную награду престижной международной туристической премии World Travel Awards. Город стал лучшим в четырех номинациях, среди которых и основная - «Ведущее городское направление мира 2021».

- Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин, - отмечает пресс-служба Смольного.

Кроме того город на Неве в шестой раз подряд признан ведущим направлением культурного туризма. Кроме того, в номинации «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021» лучшим стал проект «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география».

А спецпремию за сотрудничество в продвижении внутреннего туризма Санкт-Петербург поделил с Москвой. Признание экспертов международной туриндустрии получила программа «Два города - миллион впечатлений».