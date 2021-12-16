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Происшествия16 декабря 2021 7:35

Человека насмерть сбили на КАД у съезда на проспект Косыгина

Из-за ДТП на развязке собралась пробка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Человек погиб в ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Человек погиб в ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло утром 16 декабря на КАД в районе развязки с проспектом Косыгина. В соцсетях автомобилисты публикуют кадры с машинами полиции, спасателей и накрытым тканью телом.

- На съезде с КАД на Косыгина сегодня утром сбили насмерть человека, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за аварии на развязке КАД в сторону въезда в Петербург собралась пробка, которая к 10:30 утра практически рассосалась. На месте ЧП работает полиция. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИБДД.