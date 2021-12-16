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Экономика16 декабря 2021 7:48

Петербургская сеть супермаркетов «Лента» покупает сервис доставки «Утконос» за 20 миллиардов рублей

Решение принял совет директоров ритейлера
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Лента" покупает "Утконос" за 20 млрд рублей.

"Лента" покупает "Утконос" за 20 млрд рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская сеть супермаркетов «Лента» выкупит 100% акций сервиса доставки продуктов «Утконос». Сделку, стоимостью 20 миллиардов рублей, на прошедшем накануне собрании одобрил совет директоров ритейлера.

- «Лента» покупает «Утконос» за 20 млрд рублей. Решение о заключении сделки принято на заседании совета директоров «Ленты» 15 декабря, - пишет ТАСС.

Сделка стала продолжением сотрудничества «Ленты «Утконоса». Летом 2021 года было объявлено, что московский сервис доставки прекращает работу в Петерурге, а свои мощности передает «Ленте». Теперь же компания выкуплена окончательно.

Напомним, что «Лента» была основана в Петербурге в 1993 году как оптовый склад для владельцев кафе и ресторанов. Сейчас сеть супер- и гипермаркетов насчитывает 674 точки в 88 городах России.