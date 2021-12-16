Двух закладчиков разыскивают в Петербурге за нападение на полицейского

План "Перехват" объявлен в Петербурге для поимки закладчиков, напавших на полицейского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает двух закладчиков, которые напали на стража правопорядка. Инцидент произошел днем 16 декабря 2021 года на территории Горского кладбища в Курортном районе города. Полицейский заметил, как мужчина с женщиной пытаются делать тайники и попытался их задержать, но они оказали сопротивление.

- При задержании двое неизвестных, мужчина и женщина, оказали активное сопротивление полицейским, применив слезоточивый газ и ранив ножом сотрудника в руку, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После этого двое сели в машину "Киа Оптима" и скрылись. Полицейскому оказали медицинскую помощь и он продолжил службу.

На месте происшествия был найдет пакет весом около 260 граммов. Предположительно, в нем находится синтетический наркотик.

Сейчас в Петербурге объявлен план "Перехват" для поимки подозреваемых.