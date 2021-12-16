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Общество16 декабря 2021 16:28

На Манежной площади закончили монтаж Рождественской ярмарки с вишенкой на торте

Для посетителей она откроется 18 декабря и проработает до конца праздников
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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В центре композиции на Манежной площади установлен огромный торт.

В центре композиции на Манежной площади установлен огромный торт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рождественскую ярмарку на Манежной площади Петербурга закончили монтировать. Осталась лишь пара нюансов, и она будет готова принять первых гостей. Официальное открытие назначено на 18 декабря.

В центре композиции на Манежной площади установлен огромный торт – это три голубых яруса, которые украшены белым "кремом" и вишенками. А сверху расположилась голова Мышиного короля. В этом году на Манежной вы то и дело будете находить отсылки к сказке Гофмана «Щелкунчик», выбранной в качестве заглавной темы для новогодних праздников.

- В этом году на ярмарке появятся три фотозоны – «Торт», «Часы» и «Воздушный шар» на Малой Садовой. Одним из уникальных объектов станет двухъярусная карусель, изготовленная в Петербурге и расписанная вручную, – рассказала директор Центра контроля качества товаров, работ и услуг Анна Сильницкая. – Каток площадью почти 800 квадратных метров примет бесплатно всех желающих.

Ярмарка будет работать каждый день с 12:00 до 21:00 до 9 января. Развлечения на ней будут бесплатным, в том числе каток и прокат коньков, а также карусель.