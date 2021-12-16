На Манежной площади установили двухэтажную карусель с тиграми

Прокатиться на лошадях, а также символе 2022 года - тигре, можно будет бесплатно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уникальную карусель с тиграми уставили в центре Петербурга к новогодним праздникам. Аттракцион появился на Манежной площади как главное украшение Рождественской ярмарки. Она, напомним, откроется 18 декабря. Яркая двухэтажная конструкция весит 24 тонны, создавали ее в течение 8 месяцев местные мастера.

- Хвосты 12-метровых фигур лошадей сделаны из настоящего волоса лошади, сама карусель вмещает до 80 посетителей, - рассказывает директор студии «Жираф» Михаил Александер.

Прокатиться на лошадях, а также символе 2022 года - тигре, можно будет бесплатно. Ярмарка на Манежной площади проработает до 9 января.