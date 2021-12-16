Каток и прокат коньков на Манежной площади будет бесплатным

Каток на Манежной площади откроется 18 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Рождественской ярмарке на Манежной площади Петербурга открывается бесплатный каток. При этом прокат взрослых и детских коньков будет также бесплатным.

- Билеты на каток будут раздавать в домике Деда Мороза, он рядом с входом. Мы можем пускать на сеанс по 40 человек. За прокат оборудования будем брать в залог документ, - рассказали "КП-Петербург" организаторы.

Каток откроется 18 декабря, как и сама ярмарка на Манежной площади. Сеансы будут начинаться в 12:00 и до 20:00.

В этом году организаторы ярмарки украсили ее в стиле сказки «Щелкунчик». Гостей ждёт три фото-зоны в виде огромного торта, воздушного шара и карусели.