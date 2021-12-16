В Смольном объяснили медленную уборку снега в Петербурге

Вице-губернатор Повелий объяснил медленную уборку снега в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий объяснил, почему в городе медленно убирают снег. Как отметил чиновник, коммунальщики и дорожники работают в авральном режиме, потому что в Северной столице выпало более 57 сантиметров осадков. При этом в Смольном выбрали экологичный путь уборки сугробов, отказавшись от реагентов. Кроме этого много времени занимает уничтожение снега на плавильных пунктах, где осадки проходят очистку.

- Не буду защищать все выполненные работы. Но есть условия, в которых мы оказались. Сейчас подходим к финишу, созданию благоприятной ситуации на дорогах. Никаких реагентов мы не используем, они бы принципиально ускорили работу, но мы не хотим навредить ни природе, ни органам дыхания нашим, ни обуви, ни братьям нашим меньшим, - подчеркнул Анатолий Повелий в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам вице-губернатора, сейчас специалисты концентрируются на уборке льда с крыш и под ногами, потому что похолодание не за горами.