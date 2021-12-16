В Кудрово пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи

В Кудрово вторые стуки ищут пропавшего 17-летнего подростка. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге и Ленобласти вторые сутки разыскивают 17-летнего подростка, который нуждается в медицинской помощи. Молодой человек пропал 15 декабря в Кудрово. С тех пор от него нет никаких вестей. К поискам подключили волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Из особых примет подростка – носит прямоугольные очки.

- Молодой человек ростом в 180 сантиметров, плотного телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами. С собой у него был черный рюкзак. Был одет в черное удлиненное пальто, синие брюки и темно-зеленые ботинки, - сообщается на ориентировке поискового отряда.

Ориентировка на юношу. Фото: "ЛизаАлерт"

Любую информацию о местонахождении юноши можно сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.