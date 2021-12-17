Трое подростков попали без вести в Петербурге

Трое подростков пропали без вести в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пропали без вести трое подростков. Об этом "КП-Петербург" рассказали в правоохранительных органах 17 декабря 2021 года. Среди пропавших два мальчика и одна девочка.

- Днем 15 декабря в полицию обратилась воспитатель детского дома №12 и сообщила, что утром из центра утра 15-летняя ученица седьмого класса. Она до сих пор не вернулась, - рассказал источник.

В тот же день около 10:40 часов утра ушел из поликлиники в Невском районе 15-летний подросток, ученик 10-го класса школы. О его местонахождении также ничего до сих пор неизвестно.

Уже 16 декабря стало известно о пропаже 16-летнего подростка, воспитанника детского дома в Приморском проспекте.

Известно, что все подростки ранее уходили, все состоят на учете в ПДН. На данный момент беглецов разыскивает полиция.