Двух наркозакладчиков задержали в Ленобласти

В Ленинградской области полиция задержала двух наркозакладчиков Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области полиция задержала двух наркозакладчиков. 15 декабря 2021 года во время оперативно-розыскного мероприятия стражи порядка поймали двух человек, которые распространяли наркотики через закладки. Они работали на интернет-магазин, расположенный в одном из мессенджеров. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полиция задержала ранее неоднократно судимых жителей Тосненского района: 39-летняя женщина и 41-летний мужчина, - рассказали в полиции.

Парочка занималась тем, что занималась сбытом синтетического наркотика в крупном размере в Колпинском районе Петербурга. Там полицейские нашли шесть закладок общей массой около 12 грамм.

Также во время осмотра жилья задержанных в поселке Тельмана было найдено еще более 300 грамм наркотиков. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.