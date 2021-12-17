Школу из Соснового Бора оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ отпустить ребенка с урока в туалет

Сосновоборскую школу оштрафовали за отказ отпустить ученицу в туалет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ленобласти добилась привлечения к ответственности администрации сосновоборской школы № 2, где в октябре нынешнего года произошел скандал со школьницей, которая описалась прямо в классе. На просьбу отпустить ее в туалет учительница трижды ответила отказом.

- Установлено, что учитель математики в течение урока не выпускала из класса ученицу шестого класса в связи с физиологической потребностью последней. Данный факт нарушает права ребенка, гарантированные законом «Об образовании в Российской Федерации», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент с обмочившейся школьницей появился в соцсетях, где поступок педагога назвали бессердечным. Позднее директор школы уволила учительницу, имеющую почти 30-летний стаж преподавания, и принесла извинения родителям девочки.

А теперь, по представлению прокуратуры, мировой суд оштрафовал руководство школы на 50 тысяч рублей.