Рабочие случайно обесточили ЖК в Красногвардейском районе Петербурга

ЖК в Красногвардейском районе Петербурга остался без света в ночь с 17 на 18 декабря. Фото: vk.com/new_ohta_official

Бригада горе-рабочих случайно обесточила весь жилой комплекс «Новая Охта» в Красногвардейском районе Петербурга. Вечер пятницы местные жители проводили в полной тьме. «Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Ленэнерго». Там рассказали, что набедокурила сторонняя организация.

В ЖК тьма из-за несанкционированных земельных работ. Фото: vk.com/new_ohta_official

- Из-за земельных работ, которые были несанкционированными, произошло механическое повреждение линии электропередачи. Бригады «Россети Ленэнерго» выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании организуют резервные схемы электроснабжения, - отметили на предприятии в разговоре с «КП-Петербург».

Тем временем жильцы ЖК пишут в соцсетях, что из-за отсутствия света у них не работает канализационная насосная станция. Характерный запах уже на месте. Сроки завершения ремонтных работ пока не сообщаются.

ОБНОВЛЕНО:

С 01:20 субботы, 18 декабря, все потребители получают электричество в полном объеме. Проблему оперативно устранили.