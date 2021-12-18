Одного и того же карманника поймали в Петербурге третий раз за год

Полиция три раза за год ловила одного и того же карманника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские третий раз за год поймали в Петербурге одного и того же карманника. На этот раз он попался на том, что стащил телефон у 22-летней девушки на Невском проспекте. Мужчина имеет судимости, но суд тем не менее его не отправлял в СИЗО, а оставлял ан свободе.

- Задержанный июле 2021 года был осужден на пять лет условного срока за кражу и сразу после приговора выпущен из зала суда. В сентябре, он вновь был задержан за кражу, но отпущен в связи с избранием судом меры пресечения, не связанной с лишением свободы, - сообщает пресс-служба Главка.

Теперь 47-летний мужчина попался в третий раз. В полиции снова попытаются убедить суд, чтобы рецидивиста изолировали от общества и отправили до рассмотрения дела под арест в СИЗО.