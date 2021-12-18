Петербургскими технологиями намыва территорий заинтересовались в Сочи

В Сочи хотят намыв, как на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи хотят намыть искусственный остров по петербургским технологиям. Об этом заявил журналистам мэр города-курорта Алексей Копайгородский. Он рассказал о проекте и вспомнил намыв в Василеостровском районе Северной столицы.

- Все знают о насыпной части Васильевского острова, который находится в Санкт-Петербурге, и мы ведем переговоры с теми компаниями, которые там работали, - приводит слова чиновника ТАСС.

Отметим, что по проекту, созданному голландскими архитекторами, набережная Черного моря в районе Сочи будет увеличена до ширины 300 метров за счет создания искусственной насыпи. Площадь намыва составит 55 гектаров.

Кроме того, обсуждается вопрос о строительстве острова у городского побережья.