5-летний ребенок выжил после падения с шестого этажа в Кудрово

Ребенок выпал с шестого этажа в Кудрово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

5-летний мальчик получил тяжелые травмы, выпав с шестого этажа жилого дома в Кудрово. Ребенок был дома один - мать еще не вернулась с работы и попросила бывшую свекровь забрать детей из садика. Бабушка привела малышей домой и ушла на улицу с младшим, оставив старшего в квартире.

- Воспользовавшись отсутствием взрослых, ребенок сам открыл окно и, не удержавшись, выпал наружу, - сообщает источник «КП-Петербург».

Со множественными ушибами, переломами и повреждениями внутренних органов мальчика госпитализировали в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что семья неблагополучной не считается, но отец детей живет от семьи отдельно. Мать воспитывает троих детей одна.

Проверку по факту ЧП начало областное управление Следственного комитета.