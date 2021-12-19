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Происшествия19 декабря 2021 15:51

Бдительная продавщица помогла задержать вора в магазине мяса в Петербурге

Женщина заметила, как подозрительный мужчина разбивает стекло двери соседнего павильона
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Мужчина не ожидал, что его поймает продавщица. Фото: предоставлено Управлением Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина не ожидал, что его поймает продавщица. Фото: предоставлено Управлением Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался ограбить магазин с мясом в Петербурге. Кража чуть не случилась ночью 18 декабря на улице Львовской в поселке Стрельна. Но бдительная продавщица соседнего павильона заметила подозрительного человека, пытавшегося разбить стекло двери.

- Сотрудники Росгвардии прибыли к объекту, в котором сработала кнопка тревожной сигнализации. К ним обратилась работница, которая сообщила, что увидела из окна, как неизвестный гражданин в соседнем магазине разбил стекло входной двери и пытался проникнуть внутрь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Росгвардейцы задержали пытавшегося скрыться злоумышленника, подозреваемого в попытке проникновения в магазин. Кражи допущено не было.

Подозреваемого отвезли в 46 отдел полиции для допроса.