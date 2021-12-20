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Происшествия20 декабря 2021 4:39

Женщина пострадала во время пожара в квартире в Петербурге

Медики госпитализировали ее в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина пострадала во время пожара в доме на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге

Женщина пострадала во время пожара в доме на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщина пострадала во время пожара в Московском районе города. Возгорание произошло утром в понедельник, 20 декабря 2021 года, в доме 36 по проспекту Юрия Гагарина. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 5:54 часов. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- По указанному адресу в однокомнатной квартире горела обстановка на площади пяти квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Из квартиры была эвакуирована женщина, которую медики скорой помощи госпитализировали в больницу. На данный момент о состоянии ее больше ничего не уточняется.

С пожаром боролись 20 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. В 7 часов утра огонь был ликвидирован. Сейчас выясняется причина возгорания.