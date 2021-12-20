Шестилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Ленобласти

Шестилетняя девочка попала в больницу после аварии в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезная авария произошла в Ленинградской области. В ней пострадал ребенок. Около пяти часов вечера в воскресенье, 19 декабря 2021 года, на четвертом километре трасса Песочное - Киссолово столкнулись два автомобиля "Ниссан Терано" и "Шкода Октавия". Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 51-летний водитель за рулем автомобиля "Ниссан" при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Шкода", который вел 42-летний мужчина, - рассказали в полиции.

В результате аварии пострадала шестилетняя девочка, которая находилась в "Шкоде". В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в больницу в город Тосно.

По факту ДТП проводится проверка.