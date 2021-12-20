Два человека провалились под лед на снегоходе в Ленобласти

Два человека на снегоходе провалились под лед. Фото: vk.com/acclo

Два человека едва не погибли, провалившись под лед, когда катались на снегоходе. По счастью, все произошло на мелком протоке реки Волховец и люди не ушли на глубину в ледяную воду. Помощь пострадавшим оказали местные спасатели, чудом оказавшиеся рядом.

- В ходе рейда по профилактике выхода людей на лед спасатели обнаружили двух пострадавших, провалившихся на снегоходе в воды протоки Волховец. Спасатели отряда из Новой Ладоги оказали помощь людям, доставили их на берег и передали родственникам, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Вытаскивать снегоход из воды также пришлось спасателям, благо техника позволяла.

В спасательной службе еще раз обращают внимание рыбаков и прочих любителей прогулок на природе, что лед еще недостаточно крепкий, чтобы на него выходит. Нарушение может обойтись очень дорого.