У метро «Зенит» установят скульптуру фонарщика

Скульптуру фонарщика установят на Крестовском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скульптура фонарщика, зажигающего, собственно, фонарь, появится неподалеку от станции метро «Зенит». Ее установят в часть 210-летия газового дела в России, ведь первые уличные фонари в Северной столице были именно газовыми.

- Памятник уже готов, его планируется поставить у выхода из станции метро «Зенит», - заявил гендиректор «Газпром-Межрегионгаза» Сергей Густов.

Правда, сроки установки памятника пока неизвестны, нет и точной информации о конкретном месте размещения монумента.

Отметим, что в честь юбилея газового дела в России в Петропавловской крепости открылась тематическая выставка.