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Общество20 декабря 2021 9:51

У метро «Зенит» установят скульптуру фонарщика

Это произойдет по случаю 210-летия газового дела в России
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Скульптуру фонарщика установят на Крестовском острове.

Скульптуру фонарщика установят на Крестовском острове.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Скульптура фонарщика, зажигающего, собственно, фонарь, появится неподалеку от станции метро «Зенит». Ее установят в часть 210-летия газового дела в России, ведь первые уличные фонари в Северной столице были именно газовыми.

- Памятник уже готов, его планируется поставить у выхода из станции метро «Зенит», - заявил гендиректор «Газпром-Межрегионгаза» Сергей Густов.

Правда, сроки установки памятника пока неизвестны, нет и точной информации о конкретном месте размещения монумента.

Отметим, что в честь юбилея газового дела в России в Петропавловской крепости открылась тематическая выставка.