Прокат финских саней и лыж снова открылся в ЦПКиО в Петербурге

В ЦПКиО в Петербурге снова открыли прокат финских саней и лыж Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург снова вернулись снег и морозы, а это значит, что опять можно заняться зимними развлечениями и видами спорта. В понедельник, 20 декабря 2021 года, в парке ЦПКиО на Елагином острове вновь открылся прокат финских саней и лыж. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

- В Петербург вернулся снег и морозы, а значит снова можно скользить по парку на лыжах и санях. Чтобы получить максимум удовольствия от катания на лыжах и санях по зимнему парку, советуем выбирать наименее ходовые аллеи и избегать скольжения по льду или песку, которым покрываются основные парковые дорожки для безопасных пешеходных прогулок, - отметили в парке.

База проката зимнего инвентаря расположена рядом с кафе "Нота" и работает каждый день с 11 до 19 часов. Выдача саней и лыж прекращается за 1 час до окончания рабочего дня.