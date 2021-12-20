Новый штамм коронавируса омикрон обнаружили в Политехническом университете Петербурга

В Политехе обнаружили новый штамм коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге обнаружили новый штамм коронавируса омикрон в общежитии Политехнического университета. Несколько студентов заразились. В связи с этим руководство вуза перевело всех студентов на дистанционный формат обучения с 20 декабря 2021 года.

- Уважаемые студенты. В 13 и 15 корпусах есть случаи омикрон-ковид. Прошу всех быть максимально внимательными, - появилось объявление в общежитии вуза.

Сколько именно заболели студентов, не уточняется.

Напомним, что приказ о переводе студентов на удаленку был опубликован на сайте университета. До какого числа продлятся ограничения, пока что неизвестно.

Также студентам напомнили, что при первых симптомах заболевания необходимо вызывать врача, а также рекомендовали как можно меньше перемещаться по городу.