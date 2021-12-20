Три тысячи туристов вернули деньги за поездки по Ленинградской области

С 18 января 2022 года стартует пятый этап программы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году более трех тысяч туристов вернули часть денег за путешествия по Ленинградской области. Речь о специальной программе «туристический кешбэк», где можно сделать возврат до 20% за отдых по России. В Ленобласти пользовались популярностью Выборг, Гатчина и Тихвин. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации региона.

- Итоги программы в 2021 году еще не подведены, но ожидаем не менее трех тысяч туристов, посетивших 47 регион по программе «Туристический кешбэк». За 2 этапа в 2020 году в Ленинградскую область совершили 555 транзакций — 1031 турист на общую сумму 35,5 млн рублей. Сумма выплаченного кешбэка составила 5,6 млн рублей. Средняя продолжительность поездки - 4,5 дня, - отметили в пресс-службе.

Напомним, с 18 января 2022 года стартует пятый этап программы. Люди смогут воспользоваться возвратом, если купят туры или путевку в санаторий через мирпутешествий.рф по карте «Мир». Деньги придут в течение пяти дней обратно на счет, максимальная сумма 20 тысяч рублей, но она зависит от стоимости тура.