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Здоровье20 декабря 2021 16:10

Власти Петербурга готовят несколько сценариев ограничений для новогодних праздников

Выбор «коронавирусных» мер будет зависеть от развития эпидситуации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов рассказал о нескольких сценариев ограничений на Новый год в Петербурге.

Беглов рассказал о нескольких сценариев ограничений на Новый год в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже которую неделю жители Петербурга ждут от Смольного новостей об ограничениях по коронавирусу в новогодние праздники. В понедельник, 20 декабря, губернатор Александр Беглов сообщил, что у чиновников есть несколько вариантов «ковидных» мер. По словам градоначальника, выбор сценария будет зависеть от развития эпидситуации, в том числе динамике по заболеваемости инфекцией. Не исключено, что вмешается и новый штамм «омикрон», который успели выявить в Северной столице.

- Заразность у нового штамма существенно выше, чем у его предшественников. Это осложняет и без того напряженную эпидемиологическую обстановку в Петербурге. Прорабатываем несколько сценариев для новогодних каникул, включая дополнительное регулирование, - отметил губернатор в эфире «Радио России».

Добавим, что в Петербурге развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Однако число суточных госпитализаций в городе слегка уменьшилось.