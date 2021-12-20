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Общество20 декабря 2021 20:50

Набережную у моста Бетанкура в Петербурге благоустроят в 2022 году

На месте появятся беседки, места для рыбалки и зона отдыха
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Береговую линию у моста Бетанкура в Петербурге обещают благоустроить в 2022 году. Фото: Смольный

Береговую линию у моста Бетанкура в Петербурге обещают благоустроить в 2022 году. Фото: Смольный

Береговую линию у моста Бетанкура в Петербурге планируют благоустроить в 2022 году. На месте появится зона отдыха и пешеходная дорожка, выполненная в виде плавной линии. Будут и зоны для тихого времяпровождения – с крутящимися лежаками, «портовыми» беседками и точками для рыбалки. Эскиз будущей набережной показали в пресс-службе комитета по благоустройству города.

- Архитекторы разработали проект благоустройства совместно с жителями Северной столицы. В проекте учли функциональное зонирование и транзитные маршруты, которые уже успели сложиться на участке, - рассказывают в профильном комитете Смольного.

Городские власти добавляют, что в 2021 году в Северной столице создали 43 общественных пространства. Самым значимым называют благоустроенную территорию возле станции метро «Проспект Большевиков».