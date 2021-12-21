Треть жителей Петербурга положительно относятся к QR-кодам

Треть петербуржцев положительно относятся к QR-кодам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 27 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге должен произойти очередной этап введения QR-кодов, которые теперь обоснуются в кафе и ресторанах, а также магазинах. Оказалось, что лишь треть жителей города положительно относятся к этому нововведению. Но большинство все же против. Об этом говорится в исследовании компании hh.ru.

- Так или иначе положительно к QR-кодам относятся до 36 процентов опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Из них 14 процентов абсолютно поддерживают инициативы, связанные с QR-кодами, еще около 22 процентов настроены скорее положительно, - рассказали в компании.

А вот отрицательно к сертификатам относятся все же большинство - 59 процентов опрошенных, причем 44 процента из них выразили абсолютное негодование.

Более терпимо к QR-кодам относятся работники науки и образования, банков. А вот максимально негативно - сферы туризма, гостиниц и ресторанов.