Смольный поручил управляющим организация усилить уборку снега в Петербурге

Управляющим компаниям поручили улучшить работу по уборке снега в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге нестабильная погода и обильные снегопады. В связи с этим Смольный поручил управляющим организациям усилить уборку придомовых территорий. Об этом в ГАТИ рассказали 21 декабря 2021 года.

- УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК необходимо усилить работу по содержанию придомовых территорий! Ежедневно следить за состоянием кровель, не допускать образование наледи и снежных шапок на крышах домов! При проведении работ по сбросу снега и наледи с крыш необходимо соблюдать правила безопасности с обязательным огораживанием опасных зон, -заявил начальник Госжилинспекции Ольга Акацевич.

За последние время инспекторы проверили 135 многоквартирных домов, при этом в 30 процентах случаев были обнаружены нарушения.

А нарушителям грозят большие штрафы. Так, для ТСЖ, ЖСК и обслуживающих организаций предусмотрены штрафы 4-5 тысяч рублей для должностных лиц и 40-50 тысяч рублей для юрлиц.